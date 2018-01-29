Прямой эфир

В Пинском районе мать подозревается в убийстве новорождённой дочери

29 января 2018 10:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 29 января стало известно об убийстве новорожденной, которое совершила ее мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пинском районе мать подозревается в убийстве новорождённой дочери -1

Это произошло в Пинском районе. По предварительному заключению экспертизы, смерть ребенка наступила от механической асфиксии либо от кровоизлияния в мозг из-за перелома костей черепа. Сейчас подозреваемая находится в Пинском межрайонном родильном доме. У ее палаты выставлен конвой.

«Следователи обнаружили в дамской сумочке женщины труп новорожденного ребенка женского пола». СК о трагедии в Пинском районе (здесь подробности).

Возбуждено уголовное дело.

Недавно стали известны подробности еще одно происшествия, которое в сентябре 2017 года всколыхнуло всю страну: 29-летняя

жительница Березино после домашних родов умерла в больнице, а ее двое детей были найдены мертвыми в квартире (подробности).

В Пинском районе мать подозревается в убийстве новорождённой дочери -4

# происшествия # Фотофакт # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
Лобовое ДТП под Берестовицей: один водитель погиб, второй – в реанимации
29 января 2018 09:46

Лобовое ДТП под Берестовицей: один водитель погиб, второй – в реанимации

ДТП в Воложинском районе: погибла многодетная мать и двое детей, ещё два ребёнка госпитализированы
29 января 2018 09:20

ДТП в Воложинском районе: погибла многодетная мать и двое детей, ещё два ребёнка госпитализированы

Во время пожара на ферме в Узденском районе были спасены 186 коров
29 января 2018 08:13

Во время пожара на ферме в Узденском районе были спасены 186 коров