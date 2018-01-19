Продолжение жуткой истории в Березино. Следствие установило, что девочек утопили

Новости Беларуси. Происшествие, которое в сентябре 2017 года всколыхнуло всю страну: 29-летняя жительница Березино после домашних родов умерла в больнице, а ее двое детей были найдены мертвыми в квартире, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.