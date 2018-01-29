Тело девочки в ссадинах и кровоподтёках было завёрнуто в пакет. СК о гибели новорождённой в Пинском районе

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смерти младенца в Пинском районе.

По информации УСК по Брестской области, 36-летняя женщина была госпитализирована вечером 26 января с подозрением на выкидыш.

В квартиру, где проживала женщина, были направлены правоохранители. По месту жительства была обнаружена женская сумочка, в которой находился труп новорожденной девочки с ссадинами и кровоподтеками. Тело младенца было завернуто в пакет.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:

В отношении женщины следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемая в настоящее время находится в учреждении здравоохранения под конвоем.

Будет проведен ряд экспертиз. Выясняются обстоятельства трагедии.