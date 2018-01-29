Лобовое ДТП под Берестовицей: один водитель погиб, второй – в реанимации

Новости Беларуси. Лобовое столкновение произошло в Берестовицком районе. Вечером 27 января SEAT Toledo выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo.

Как сообщает «Бераставіцкая газета» со ссылкой на ГАИ, водитель SEAT Toledo получил травмы различной степени тяжести, которые привели к его смерти. Женщину-водителя Volkswagen Polo доставили в реанимацию.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Осенью прошлого года в Лунинецком районе в лобовом ДТП погиб человек.