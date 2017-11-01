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Пьяный водитель протаранил ограждение школы: ночная погоня в Гродно попала на видео

01 ноября 2017 10:20
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Новости Беларуси. Ночью 1 ноября в Гродно сотрудники ГАИ преследовали автомобиль Honda, который не выполнил требование об остановке. Погоня попала на видео

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, за рулем автомобиля находился 32-летний житель Гродно, который неоднократно привлекался к ответственности за превышение скоростного режима.

Пьяный водитель протаранил ограждение школы: ночная погоня в Гродно попала на видео-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

К слову, месяц назад истек крайний срок лишения мужчины водительских прав за подобное нарушение.

Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения – освидетельствование показало превышение допустимой нормы более чем в пять раз. По манере движения было также видно, что водитель нетрезвый.

Пьяный водитель протаранил ограждение школы: ночная погоня в Гродно попала на видео-4

Во время погони мужчина не справился с управлением, съехал с дороги, сбил осветительную опору, которая упала на автомобиль сотрудников ГАИ. После чего машина врезалась в забор школы.

Оба автомобиля получили повреждения. Никто не пострадал.

Пьяный водитель протаранил ограждение школы: ночная погоня в Гродно попала на видео-7

Жителю Гродно грозит лишение водительских прав сроком до пяти лет и штраф, который может составить до 2300 рублей. На автомобиль наложен арест и транспортное средство помещено на штраф-стоянку.

Весной 2017 года в Минске произошла ночная погоня со стрельбой: более десяти экипажей ГАИ преследовали иномарку – здесь подробнее.

# происшествия # Милицейская погоня # Фотофакт

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