Пьяный водитель протаранил ограждение школы: ночная погоня в Гродно попала на видео
Новости Беларуси. Ночью 1 ноября в Гродно сотрудники ГАИ преследовали автомобиль Honda, который не выполнил требование об остановке. Погоня попала на видео.
По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, за рулем автомобиля находился 32-летний житель Гродно, который неоднократно привлекался к ответственности за превышение скоростного режима.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
К слову, месяц назад истек крайний срок лишения мужчины водительских прав за подобное нарушение.
Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения – освидетельствование показало превышение допустимой нормы более чем в пять раз. По манере движения было также видно, что водитель нетрезвый.
Во время погони мужчина не справился с управлением, съехал с дороги, сбил осветительную опору, которая упала на автомобиль сотрудников ГАИ. После чего машина врезалась в забор школы.
Оба автомобиля получили повреждения. Никто не пострадал.
Жителю Гродно грозит лишение водительских прав сроком до пяти лет и штраф, который может составить до 2300 рублей. На автомобиль наложен арест и транспортное средство помещено на штраф-стоянку.
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