Пьяный водитель протаранил ограждение школы: ночная погоня в Гродно попала на видео

Новости Беларуси. Ночью 1 ноября в Гродно сотрудники ГАИ преследовали автомобиль Honda, который не выполнил требование об остановке. Погоня попала на видео. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, за рулем автомобиля находился 32-летний житель Гродно, который неоднократно привлекался к ответственности за превышение скоростного режима.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

К слову, месяц назад истек крайний срок лишения мужчины водительских прав за подобное нарушение. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения – освидетельствование показало превышение допустимой нормы более чем в пять раз. По манере движения было также видно, что водитель нетрезвый.

Во время погони мужчина не справился с управлением, съехал с дороги, сбил осветительную опору, которая упала на автомобиль сотрудников ГАИ. После чего машина врезалась в забор школы. Оба автомобиля получили повреждения. Никто не пострадал.