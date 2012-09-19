В Пинском районе дикий кабан растерзал 74-летнего мужчину

Новости Беларуси. Инцидент произошел в деревне Молодельчицы Пинского района. Дикий кабан на протяжении нескольких часов бегал по сельскохозяйственным угодьям, ломая заборы и пугая людей. Перебравшись через мелиоративный канал, он пробрался во двор к 74-летнему пенсионеру. Мужчина в это время находился на веранде. Кабан набросился на жертву и нанёс тяжёлые травмы. Мужчина госпитализирован, сообщает ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест».

Мария Бут-Гусаим, сестра пострадавшего:

Костя собирался в магазин. Он уже закрывал в доме входную дверь, когда на открытую веранду влетел кабан и начал рвать его клыками. У брата сильно повреждены ноги и спина, но жизненно важные артерии не задеты. Он потерял много крови.

Очевидцы предполагают, что агрессию животного вызвала уборка кукурузы: «загнанный в угол» зверь в поисках укрытия рванул в сторону деревни. Некоторые сельчане, испугавшись разъярённого кабана, прятались на чердаках.

Любовь Лосич, местная жительница:

Я была в своем дворе около сарая, когда увидела, как к дому приближается крупный зверь: то ли собака, то ли бычок с фермы – так мне поначалу подумалось. Но зверь приблизился – и я услышала хрюканье. Когда поняла, что это дикий кабан, стала спасаться на чердаке, но свалилась с лестницы и упала в сено. Испугалась так, что рук и ног не чувствовала. А кабан проломил забор и помчался дальше в деревню. Такого у нас еще не случалось.

По словам специалистов Брестской областной инспекции по охране растительного и животного мира, причиной непредсказуемого поведения кабана стал неправильный подход к уборке кукурузного поля, что напугало животное и спровоцировало его на агрессию.

Сергей Штык, заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь:

В июле текущего года, перед началом уборочной кампании, в управление сельского хозяйства Пинского райисполкома было направлено письмо, в котором рекомендовалось принять меры по предотвращению гибели животных в границах охотничьих угодий. В частности, проводить сенокос, а также уборку зерновых и кормовых культур по направлению от центра участка сельскохозяйственных земель к краям и оборудовать технику отпугивающими устройствами – механическими, звуковыми или световыми. За нарушение этих требований в законодательстве предусмотрена ответственность как юридических, так и физических лиц. Можно предположить, что именно неправильный подход к уборке кукурузного поля спровоцировал агрессивность животного. Кроме того, убираемую площадь рядом с деревней Молодельчицы можно было разбить на участки и начать уборку с примыкающего к деревне массива.

Напомним, в конце июля дикий кабан бегал по Минску и даже купался в Свислочи. Визит животного в белорусскую столицу носил безобидный характер, правда, своим появлением зверь изрядно удивил горожан.