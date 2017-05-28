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Процессия Божьего Тела прошла по центру Минска

28 мая 2017 10:39
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Новости Беларуси. Шествие, посвященное торжеству Божьего Тела, 28 мая состоялось в Минске. Процессия традиционно растянулась по центральным улицам столицы. Тысячи католиков с цветными лентами и иконами двинулись в путь от костела Святого Роха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В дороге они сделали 4 остановки, на которых читали отрывки из Евангелие. По проспекту Независимости шествие продолжилось до Красного костела и завершилось у собора Девы Марии.

Эта традиция в честь торжества Божьего Тела – одна из самых красочных в католичестве. Во время него, говорят священники, даже неверующие должны хотя бы на мгновение задуматься о существовании Бога.

# общество # Католики Беларуси

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