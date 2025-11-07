Как БелАЭС изменила энергетику страны – поговорили с генеральным директором

5 лет назад 7 ноября был официально запущен первый энергоблок Белорусской АЭС. С появлением станции страна получила стабильный и надежный источник доступной, экологически чистой электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь полностью отказалась от импорта электрической энергии. Кроме того, значительно снизилась зависимость государства от поставок природного газа. БелАЭС обеспечивает более сорока процентов потребностей страны в электроэнергии. Во время эксплуатации станция суммарно выработала свыше 53 миллиардов киловатт-часов.

БелАЭС стала драйвером развития смежных отраслей экономики: от промышленности до транспорта. С момента запуска энергоблоков заметно увеличилось количество электромобилей. В стране насчитывается более 41 тысячи зеленых авто. Наличие стабильной энергии позволило нашим предприятиям создать новые производства, снизить издержки и повысить конкурентоспособность отечественной продукции. К слову, электропотребление выросло не только в реальном секторе экономики, но и среди населения.