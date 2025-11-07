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От аэропорта до новых станций метро – что открывали в Беларуси к 7 Ноября

07 ноября 2025 16:59
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День Октябрьской революции – праздник, который для нас имеет особый посыл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно к этому осеннему дню, который мы привыкли называть красным днем календаря, белорусы получают подарки. Качественные, полезные, те, что еще долгие годы будут вести нас вперед. Добрая традиция зародилась много лет назад. В далеком 1933 праздник набрал новую высоту – жители страны получили в подарок – Минский аэропорт. От машин в воздухе – к наземным тяжеловесам. 

7 ноября 1947 года первые грузовики МАЗ были представлены на демонстрации в Минске, что стало началом белорусского автомобилестроения и до сих пор это символ промышленной мощи Беларуси. Кинотеатр «Победа», ГУМ, ЦУМ и другие объекты, которые были открыты в далекие годы, нам удалось сохранить. Такой уж у нас подход: не разрушать, а создавать и улучшать. 

Дата символизирует движение вверх для всего народа. Но вспомним о знаковых событиях, о том, что лежит не на поверхности, а значительно глубже. Речь о столичном метрополитене. Подземку запустили в 1984 году, но в постсоветские годы ее развитие было под вопросом. Вынужденная экономия, проблемы с поставками стройматериалов не добавляли оптимизма горожанам. При этом Александр Лукашенко, после избрания Президентом, этот вопрос взял под свой контроль. Сейчас уже понятно, что это был глубокий взгляд на ситуацию и решение, хоть и не простое, но стратегически верное. 

С 1997 по 2012 белорусская подземка прирастала десятками новых станций. А к 7 ноября 2005 года введен в эксплуатацию завершающий участок второй линии метрополитена. Это событие дало возможность жителям и гостям Минска добираться с запада на восток через весь город. Тогда же на торжественном открытии белорусский лидер обозначил: метро будет развиваться ускоренными темпами. Возвращаясь к этим словам сейчас, понимаем, что правда. Ведь в 2020 году история метрополитена получила новый виток, точнее, третью линию, которую назвали Зеленолужской. И если еще пару десятков лет назад многие и представить себе такого не могли, то сейчас мысли о расширении подземных маршрутов – вполне реальны, строительство продолжается. 

От аэропорта до новых станций метро – что открывали в Беларуси к 7 Ноября-2

Участие в подготовке подарков к 7 ноября 2024 года приняли и наши зарубежные партнеры. 

От аэропорта до новых станций метро – что открывали в Беларуси к 7 Ноября-4

В столице торжественно открыли бассейн международного стандарта на улице Кальварийской, который также называют китайским, ведь это результат гуманитарного сотрудничества Минска и Пекина. 

От аэропорта до новых станций метро – что открывали в Беларуси к 7 Ноября-6

Объект уникален – он имеет вместимость 6 тысяч зрительских мест, площадь 40 тысяч «квадратов» и высоту 31 метр. Тренироваться там могут как профессиональные спортсмены, так и любители.

В 2020 году под Островцом был запущен первый энергоблок атомной электростанции. Это историческое событие, ведь Беларусь стала ядерной державой. Как отмечал Александр Лукашенко, БелАЭС – это основа для дальнейшего развития страны. Плодами этого подарка мы пользуемся каждый день даже не задумываясь, в том числе, когда смотрим телевизор или просто включаем свет.

# Праздничные даты # Социальная инфраструктура # Государственная политика

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