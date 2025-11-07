От аэропорта до новых станций метро – что открывали в Беларуси к 7 Ноября

День Октябрьской революции – праздник, который для нас имеет особый посыл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно к этому осеннему дню, который мы привыкли называть красным днем календаря, белорусы получают подарки. Качественные, полезные, те, что еще долгие годы будут вести нас вперед. Добрая традиция зародилась много лет назад. В далеком 1933 праздник набрал новую высоту – жители страны получили в подарок – Минский аэропорт. От машин в воздухе – к наземным тяжеловесам.

7 ноября 1947 года первые грузовики МАЗ были представлены на демонстрации в Минске, что стало началом белорусского автомобилестроения и до сих пор это символ промышленной мощи Беларуси. Кинотеатр «Победа», ГУМ, ЦУМ и другие объекты, которые были открыты в далекие годы, нам удалось сохранить. Такой уж у нас подход: не разрушать, а создавать и улучшать.

Дата символизирует движение вверх для всего народа. Но вспомним о знаковых событиях, о том, что лежит не на поверхности, а значительно глубже. Речь о столичном метрополитене. Подземку запустили в 1984 году, но в постсоветские годы ее развитие было под вопросом. Вынужденная экономия, проблемы с поставками стройматериалов не добавляли оптимизма горожанам. При этом Александр Лукашенко, после избрания Президентом, этот вопрос взял под свой контроль. Сейчас уже понятно, что это был глубокий взгляд на ситуацию и решение, хоть и не простое, но стратегически верное.

С 1997 по 2012 белорусская подземка прирастала десятками новых станций. А к 7 ноября 2005 года введен в эксплуатацию завершающий участок второй линии метрополитена. Это событие дало возможность жителям и гостям Минска добираться с запада на восток через весь город. Тогда же на торжественном открытии белорусский лидер обозначил: метро будет развиваться ускоренными темпами. Возвращаясь к этим словам сейчас, понимаем, что правда. Ведь в 2020 году история метрополитена получила новый виток, точнее, третью линию, которую назвали Зеленолужской. И если еще пару десятков лет назад многие и представить себе такого не могли, то сейчас мысли о расширении подземных маршрутов – вполне реальны, строительство продолжается.