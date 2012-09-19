42-летний белорус задержан при попытке перейти на территорию США из Канады через Ниагарский водопад

Новости Канады. 42-летний гражданин Беларуси задержан во вторник, 17 сентября, при попытке перейти на территорию США из Канады по железнодорожному мосту, который соединяет США и Канаду в районе Ниагарского водопада, сообщает ctv.by со ссылкой на The Buffalo News.

Мужчину, который стремительно бежал по мосту, увидели на видеомониторе пограничники. Нарушитель был задержан сразу после того, как пересек мост. Как оказалось, он не имел разрешения на пребывание в Канаде.

В настоящее время белорус находится в Баффало, его судьбу решит иммиграционный суд.