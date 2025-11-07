Лукашенко дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой

Главная тема – ситуация на белорусско-литовской границе. В контексте обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы.

Глава государства дал указание для действий белорусских пограничников на границе с Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент заслушал доклад председателя Государственного пограничного комитета.

В заложниках решений ЕС – что происходит на границе с Литвой после закрытия и как реагируют водители.

Накануне в МИДе отметили, что в интересах своих граждан Беларусь в любое время готова к диалогу, направленному на урегулирование существующих проблем работы пунктов пропуска через государственную границу. Напомним, по инициативе правительства Литвы до 30 ноября закрыт пропуск транспорта через границу с нашей страной из-за инцидента связанного с контрабандными метеозондами.

Президент Беларуси не раз комментировал эту ситуацию. На лицо откровенно политизированное решение Вильнюса. Такие же шаги не так давно демонстрировала Варшава. А как следствие, от недальновидных действий своей власти страдают те, кто занимается бизнесом, торговлей, грузоперевозками, а еще сотни тысяч жителей приграничья Польши и Литвы.

Как показывает опыт последних месяцев, гарантировать безопасную границу для соседей из ЕС можно только тесно сотрудничая с Минском.