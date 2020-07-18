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В Минске на кольце площади Богушевича погиб мотоциклист

18 июля 2020 06:27
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Новости Беларуси. В Минске 18 июля примерно в 3:40 в результате ДТП погиб мотоциклист.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 37-летний водитель мотоцикла Honda двигался по улице Немига в сторону площади Богушевича. На кольце мотоцикл наехал на бордюр и оказался за пределами дороги.

Прибывшие медики провели реанимационные действия, однако спасти мотоциклиста не удалось. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Выясняются детали случившегося.

На неделе в Брестском районе в аварии погибли два человека. Мотоцикл врезался в мусоровоз – подробности здесь.

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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