В Гродненском районе Mercedes врезался в «Газель» и съехал в кювет
Новости Беларуси. 16 июля около трёх часов дня произошло ДТП возле агрогородка Поречье Гродненского района.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 39-летний водитель за рулём Mercedes ехал в сторону деревни Новая Руда. В определённый момент иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в «Газель».
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
От удара Mercedes вылетел за пределы проезжей части и оказался в кювете. Нетрезвый 38-летний пассажир автомобиля был доставлен в больницу. После оказания медпомощи пациента отпустили домой.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Водитель проходить медосвидетельствование отказался. По факту аварии назначена проверка.
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