В Гродненском районе Mercedes врезался в «Газель» и съехал в кювет

Новости Беларуси. 16 июля около трёх часов дня произошло ДТП возле агрогородка Поречье Гродненского района.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 39-летний водитель за рулём Mercedes ехал в сторону деревни Новая Руда. В определённый момент иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в «Газель».