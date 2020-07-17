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В Гродненском районе Mercedes врезался в «Газель» и съехал в кювет

17 июля 2020 14:17
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Новости Беларуси. 16 июля около трёх часов дня произошло ДТП возле агрогородка Поречье Гродненского района.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 39-летний водитель за рулём Mercedes ехал в сторону деревни Новая Руда. В определённый момент иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в «Газель».

В Гродненском районе Mercedes врезался в «Газель» и съехал в кювет -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

От удара Mercedes вылетел за пределы проезжей части и оказался в кювете. Нетрезвый 38-летний пассажир автомобиля был доставлен в больницу. После оказания медпомощи пациента отпустили домой.

В Гродненском районе Mercedes врезался в «Газель» и съехал в кювет -4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Водитель проходить медосвидетельствование отказался. По факту аварии назначена проверка.

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# Авария в Гродненской области # происшествия

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