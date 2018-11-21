Прямой эфир

В Пинске спасён прыгнувший с моста 38-летний мужчина

21 ноября 2018 07:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 20 ноября в Пинске мужчина прыгнул с моста в реку Пина.  

Как сообщает БЕЛТА, сотрудникам ОСВОДа о произошедшем стало известно благодаря очевидцам. Дежурная смена спасательной станции оперативно прибыла в район инцидента.  

Спасатели извлекли пострадавшего из воды. К тому моменту у гражданина было сильное переохлаждение. Мужчине оказали первую помощь и напоили его чаем. Затем пострадавшего передали прибывшим медикам.  

Личность гражданина установлена. Им оказался 38-летний местный житель. Мужчина был пьян.  

Осенью 2018 года в Глубоком тонул рыбак.  

Мужчину успели спасти сотрудники МЧС – здесь подробности.  

# Спасение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском районе водитель насмерть сбил 60-летнего велосипедиста
20 ноября 2018 19:54

В Минском районе водитель насмерть сбил 60-летнего велосипедиста

Трамвай сошёл с рельсов и парализовал движение в центре Минска
20 ноября 2018 19:51

Трамвай сошёл с рельсов и парализовал движение в центре Минска

К ДТП с украинскими школьниками в Каменецком районе привела невнимательность водителя
20 ноября 2018 18:26

К ДТП с украинскими школьниками в Каменецком районе привела невнимательность водителя