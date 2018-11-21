В Пинске спасён прыгнувший с моста 38-летний мужчина

Новости Беларуси. Днём 20 ноября в Пинске мужчина прыгнул с моста в реку Пина.

Как сообщает БЕЛТА, сотрудникам ОСВОДа о произошедшем стало известно благодаря очевидцам. Дежурная смена спасательной станции оперативно прибыла в район инцидента.

Спасатели извлекли пострадавшего из воды. К тому моменту у гражданина было сильное переохлаждение. Мужчине оказали первую помощь и напоили его чаем. Затем пострадавшего передали прибывшим медикам.

Личность гражданина установлена. Им оказался 38-летний местный житель. Мужчина был пьян.

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