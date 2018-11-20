Трамвай сошёл с рельсов и парализовал движение в центре Минска

Новости Беларуси. Поворот не удался. На площади Змитрока Бядули с рельсов сошел трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инцидент произошел утром 20 ноября и на некоторое время парализовал движение пяти трамвайных маршрутов со стороны проспекта Независимости в направлении Серебрянки.