Трамвай сошёл с рельсов и парализовал движение в центре Минска

Новости Беларуси. Поворот не удался. На площади Змитрока Бядули с рельсов сошел трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Поворот не удался. На площади Змитрока Бядули с рельсов сошел трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Инцидент произошел утром 20 ноября и на некоторое время парализовал движение пяти трамвайных маршрутов со стороны проспекта Независимости в направлении Серебрянки.
По словам очевидцев, передняя тележка вагона повернула налево, а задняя поехала прямо. В происшествии никто не пострадал, движение возобновили в течение получаса.