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К ДТП с украинскими школьниками в Каменецком районе привела невнимательность водителя

20 ноября 2018 18:26
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Новости Беларуси. Резонансное ДТП с участием школьников из Украины произошло по причине невнимательности водителя автомобиля с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

К ДТП с украинскими школьниками в Каменецком районе привела невнимательность водителя-1

К такому выводу привело расследование уголовного дела. Авария случилась утром 13 мая.

Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Каменецком районе

Группа украинских детей на микроавтобусе возвращалась домой из Польши. Водитель допустил попутное столкновение с автопогрузчиком в Каменецком районе.

К ДТП с украинскими школьниками в Каменецком районе привела невнимательность водителя-4

Как выяснилось, он отвлекся на телефон, который лежал на приборной панели. В микроавтобусе помимо водителя в тот момент находились семеро пассажиров. Один из них погиб на месте.

К ДТП с украинскими школьниками в Каменецком районе привела невнимательность водителя-7

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
В рамках расследования уголовного дела следователями допрошены обвиняемые, потерпевшие, свидетели. Проведен следственный эксперимент, а также приобщены к материалам заключения экспертов. Действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 317 УК РБ. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

К ДТП с украинскими школьниками в Каменецком районе привела невнимательность водителя-10

Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд. 

# Авария в Украине # происшествия # Дмитрий Иванюк # Фотофакт

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