К ДТП с украинскими школьниками в Каменецком районе привела невнимательность водителя

Новости Беларуси. Резонансное ДТП с участием школьников из Украины произошло по причине невнимательности водителя автомобиля с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К такому выводу привело расследование уголовного дела. Авария случилась утром 13 мая. Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Каменецком районе Группа украинских детей на микроавтобусе возвращалась домой из Польши. Водитель допустил попутное столкновение с автопогрузчиком в Каменецком районе.

Как выяснилось, он отвлекся на телефон, который лежал на приборной панели. В микроавтобусе помимо водителя в тот момент находились семеро пассажиров. Один из них погиб на месте.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:

В рамках расследования уголовного дела следователями допрошены обвиняемые, потерпевшие, свидетели. Проведен следственный эксперимент, а также приобщены к материалам заключения экспертов. Действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 317 УК РБ. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.