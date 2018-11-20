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В Минском районе водитель насмерть сбил 60-летнего велосипедиста

20 ноября 2018 19:54
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Новости Беларуси. Авария с участием велосипедиста закончилась смертью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе водитель насмерть сбил 60-летнего велосипедиста-1

Трагедия произошла около деревни Белавичи. Водитель легкового автомобиля, двигаясь в направлении Березино, наехал на велосипедиста, который не был обозначен световозвращающими элементами.

В Минском районе водитель насмерть сбил 60-летнего велосипедиста-4

60-летний мужчина от полученных повреждений скончался на месте. Госавтоинспекция напоминает о необходимости обозначать велосипеды световыми элементами, а себя – световозвращающими элементами.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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