В Минском районе водитель насмерть сбил 60-летнего велосипедиста

Новости Беларуси. Авария с участием велосипедиста закончилась смертью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Авария с участием велосипедиста закончилась смертью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Трагедия произошла около деревни Белавичи. Водитель легкового автомобиля, двигаясь в направлении Березино, наехал на велосипедиста, который не был обозначен световозвращающими элементами.
60-летний мужчина от полученных повреждений скончался на месте. Госавтоинспекция напоминает о необходимости обозначать велосипеды световыми элементами, а себя – световозвращающими элементами.