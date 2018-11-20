В Минском районе водитель насмерть сбил 60-летнего велосипедиста

Новости Беларуси. Авария с участием велосипедиста закончилась смертью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трагедия произошла около деревни Белавичи. Водитель легкового автомобиля, двигаясь в направлении Березино, наехал на велосипедиста, который не был обозначен световозвращающими элементами.