В Пинске шестилетний ребёнок выпал из окна с москитной сеткой

Новости Беларуси. Днём 29 июня в Пинске ребёнок выпал из окна помещения на втором этаже.

По сведениям официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, в пятницу пинчанин пошёл на работу в здание ФОК и взял с собой своего шестилетнего сына. С 10 и до 16 мальчик был вместе с отцом, а затем направился в спортзал на втором этаже.

Примерно через полчаса один из работников сообщил мужчине, что его ребёнок выпал из окна. Пострадавшего доставили в реанимацию.

Позже один из очевидцев рассказал следователю, что несовершеннолетний сидел на подоконнике открытого окна с установленной москитной сеткой.

Проводится проверка.

В начале лета 2018 года в Пружанах ребёнок опёрся на москитную сетку и выпал из окна.