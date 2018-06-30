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В Пинске шестилетний ребёнок выпал из окна с москитной сеткой

30 июня 2018 11:01
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Новости Беларуси. Днём 29 июня в Пинске ребёнок выпал из окна помещения на втором этаже.  

По сведениям официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, в пятницу пинчанин пошёл на работу в здание ФОК и взял с собой своего шестилетнего сына. С 10 и до 16 мальчик был вместе с отцом, а затем направился в спортзал на втором этаже.  

Примерно через полчаса один из работников сообщил мужчине, что его ребёнок выпал из окна. Пострадавшего доставили в реанимацию.  

Позже один из очевидцев рассказал следователю, что несовершеннолетний сидел на подоконнике открытого окна с установленной москитной сеткой.  

Проводится проверка.  

В начале лета 2018 года в Пружанах ребёнок опёрся на москитную сетку и выпал из окна.  

Двухлетний мальчик упал с 2,5 метров – здесь подробности.  

# Падение с высоты # происшествия # Дмитрий Иванюк

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