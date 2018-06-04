Он опёрся на москитную сетку. 2-летний мальчик выпал из окна в Пружанах

Новости Беларуси. В Пружанах из окна выпал двухлетний мальчик.

По информации официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось утром третьего июня.

2-летний мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней на улицу. Падение произошло с высоты первого этажа – 2,5 метров.

Ребенок получил телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в медучреждение.

Проводится проверка.

Кроме мальчика в квартире находилась его мама и еще трое детей. Семья характеризуется положительно.

В СК напоминают, что москитные сетки не защищают от падения.

В конце мая 3-летний ребенок выпал из окна в Кобринском районе.