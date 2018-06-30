В Дрогичинском районе ребёнок разводил костёр и попал в больницу

Новости Беларуси. 26 июня в агрогородке Радостово ребёнок получил ожоги во время разведения костра при помощи бензина.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское ОУМЧС, 8-летний мальчик приехал из Бреста в гости к бабушке. Пока пенсионерка занималась делами по хозяйству, школьник захотел разжечь на участке костёр.
При разведении огня ребёнок воспользовался бензином. В результате костёр загорелся, а мальчика задело пламенем. Пострадавшего доставили в медучреждение с ожогами лица и рук. Жизнь ребёнка находится вне опасности.
Летом 2018 года под Витебском мальчик получил ожоги.
В костёр попал баллон монтажной пены, который из-за высокой температуры взорвался (подробнее здесь).