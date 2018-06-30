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В Дрогичинском районе ребёнок разводил костёр и попал в больницу

30 июня 2018 08:38
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Новости Беларуси. 26 июня в агрогородке Радостово ребёнок получил ожоги во время разведения костра при помощи бензина.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское ОУМЧС, 8-летний мальчик приехал из Бреста в гости к бабушке. Пока пенсионерка занималась делами по хозяйству, школьник захотел разжечь на участке костёр.  

При разведении огня ребёнок воспользовался бензином. В результате костёр загорелся, а мальчика задело пламенем. Пострадавшего доставили в медучреждение с ожогами лица и рук. Жизнь ребёнка находится вне опасности.  

Летом 2018 года под Витебском мальчик получил ожоги.  

В костёр попал баллон монтажной пены, который из-за высокой температуры взорвался (подробнее здесь).  

# Несчастный случай # происшествия

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