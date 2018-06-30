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В Давид-Городке мужчина забыл на включённой газовой плите еду. В пятиэтажке произошло задымление

30 июня 2018 09:13
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Новости Беларуси. Утром 28 июня спасателям сообщили о дыме, который шёл из окна квартиры пятиэтажного дома в Давид-Городке Брестской области.  

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия пожарных на лестничной площадке второго этажа ощущался запах дыма. Спасатели проникли в квартиру.  

В Давид-Городке мужчина забыл на включённой газовой плите еду. В пятиэтажке произошло задымление-1

Фото: Брестское ОУМЧС  

На кровати лежал 27-летний молодой человек. Парня передали медработникам. После осмотра гражданин отказался от госпитализации.  

Причиной задымления стала оставленная без присмотра еда на включённой газовой плите.  

Летом 2018 года горела многоэтажка в Солигорске.  

Предполагается, что причиной пожара стала оставленная без присмотра пища на газовой плите (здесь подробности).  

# Пожар # происшествия

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