В Давид-Городке мужчина забыл на включённой газовой плите еду. В пятиэтажке произошло задымление

Новости Беларуси. Утром 28 июня спасателям сообщили о дыме, который шёл из окна квартиры пятиэтажного дома в Давид-Городке Брестской области.
По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия пожарных на лестничной площадке второго этажа ощущался запах дыма. Спасатели проникли в квартиру.
На кровати лежал 27-летний молодой человек. Парня передали медработникам. После осмотра гражданин отказался от госпитализации.
Причиной задымления стала оставленная без присмотра еда на включённой газовой плите.
Летом 2018 года горела многоэтажка в Солигорске.
Предполагается, что причиной пожара стала оставленная без присмотра пища на газовой плите (здесь подробности).