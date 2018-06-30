В Давид-Городке мужчина забыл на включённой газовой плите еду. В пятиэтажке произошло задымление

Новости Беларуси. Утром 28 июня спасателям сообщили о дыме, который шёл из окна квартиры пятиэтажного дома в Давид-Городке Брестской области.

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия пожарных на лестничной площадке второго этажа ощущался запах дыма. Спасатели проникли в квартиру.