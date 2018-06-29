В парке Челюскинцев вышел из строя аттракцион «Колобок»: одно из движущихся колес соскочило с рельсов

Новости Беларуси. В результате одна из кабинок, где в это время находились двое подростков, начала задевать асфальт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Неисправность заметили и аттракцион остановили в течении минуты. Сработала система безопасности. Никто не пострадал.