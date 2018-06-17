Кормоуборочный комбайн горел в Ошмянском районе

Новости Беларуси. Утром 16 июня возле деревни Крейванцы Ошмянского района загорелся кормоуборочный комбайн.
Как сообщает Гродненское ОУМЧС, инцидент произошёл во время проведения сельскохозяйственный работ. Пожаром повреждены кабина и лакокрасочное покрытие, а также уничтожены оборудование моторного отсека и колёса.
Рассматриваемая версия пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
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