Кормоуборочный комбайн горел в Ошмянском районе

Новости Беларуси. Утром 16 июня возле деревни Крейванцы Ошмянского района загорелся кормоуборочный комбайн.

Как сообщает Гродненское ОУМЧС, инцидент произошёл во время проведения сельскохозяйственный работ. Пожаром повреждены кабина и лакокрасочное покрытие, а также уничтожены оборудование моторного отсека и колёса.

Рассматриваемая версия пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

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