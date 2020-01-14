В Пинске девушка дала отпор мужчине, который пытался её ограбить

Новости Беларуси. В Пинске местный житель пытался отнять у несовершеннолетней девушки сумку.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в милицию обратился пинчанин, который пояснил, что на его дочку напал неизвестный. Мужчина хотел похитить сумку.

Правоохранители и СОГ выбыли к месту происшествия. Девушка сказала, что шла домой, когда на неё набросился человек и попытался вырвать сумку. Несовершеннолетняя не растерялась и дала отпор, после чего нападавший скрылся. Пинчанка подробно описала внешность гражданина.

Несколькими минутами позже подозреваемый был задержан возле магазина, который расположен неподалёку от места жительства несовершеннолетней.

Фигурантом оказался 21-летний пинчанин. Он пояснил, что пытался совершить грабёж, чтобы добыть денег. Действиям молодого человека дана правовая оценка.

Месяцем ранее в Минске продавец буфета на ж/д вокзале уснула на рабочем месте.