Прямой эфир

В Пинске девушка дала отпор мужчине, который пытался её ограбить

14 января 2020 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Пинске местный житель пытался отнять у несовершеннолетней девушки сумку. 

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в милицию обратился пинчанин, который пояснил, что на его дочку напал неизвестный. Мужчина хотел похитить сумку. 

Правоохранители и СОГ выбыли к месту происшествия. Девушка сказала, что шла домой, когда на неё набросился человек и попытался вырвать сумку. Несовершеннолетняя не растерялась и дала отпор, после чего нападавший скрылся. Пинчанка подробно описала внешность гражданина. 

Несколькими минутами позже подозреваемый был задержан возле магазина, который расположен неподалёку от места жительства несовершеннолетней. 

Фигурантом оказался 21-летний пинчанин. Он пояснил, что пытался совершить грабёж, чтобы добыть денег. Действиям молодого человека дана правовая оценка. 

Месяцем ранее в Минске продавец буфета на ж/д вокзале уснула на рабочем месте.

Из сумочки женщины была украдена наличность – подробнее здесь

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Крупском районе столкнулись фура и BMW. Его водитель в реанимации
13 января 2020 15:37

В Крупском районе столкнулись фура и BMW. Его водитель в реанимации

В Гомеле мужчина ударил топором электрический щиток новогодней ели
13 января 2020 15:12

В Гомеле мужчина ударил топором электрический щиток новогодней ели

В многоэтажке на Рокоссовского произошёл пожар: погиб хозяин квартиры
13 января 2020 15:06

В многоэтажке на Рокоссовского произошёл пожар: погиб хозяин квартиры