В Гомеле мужчина ударил топором электрический щиток новогодней ели

Новости Беларуси. В Гомеле пьяный мужчина порубил топором электрический щиток новогодней ели.

По информации УВД Гомельского облисполкома, инцидент случился вечером 12 января. Сотрудник милиции, который нес службу по охране общественного порядка по улице Ильича, сообщил о том, что на елке потухло освещение. Также был слышен стук, а затем от праздничного дерева начал уходить мужчина с топором. Его задержали.