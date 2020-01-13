В Гомеле мужчина ударил топором электрический щиток новогодней ели

Новости Беларуси. В Гомеле пьяный мужчина порубил топором электрический щиток новогодней ели.
По информации УВД Гомельского облисполкома, инцидент случился вечером 12 января. Сотрудник милиции, который нес службу по охране общественного порядка по улице Ильича, сообщил о том, что на елке потухло освещение. Также был слышен стук, а затем от праздничного дерева начал уходить мужчина с топором. Его задержали.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Установлено, что 39-летний местный житель нанес несколько ударов топором по электрическому щитку новогодней ели, после чего решил скрыться. Однако ему это не удалось сделать. Мужчина был в нетрезвом состоянии.
Материалы проверки переданы в Гомельской городской отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки произошедшему.
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