В Минске у продавца буфета на ж/д вокзале из сумочки украли 1000 долларов

Новости Беларуси. В Минске мужчина обворовал продавца круглосуточного буфета на ж/д вокзале, которая уснула на рабочем месте.

По информации ГУВД Мингорисполкома, из дамской сумочки была похищена тысяча долларов США.

Ночью продавец уснула на рабочем месте, а 37-летний мужчина похитил из сумки деньги, два блока сигарет и продукты. Женщина проснулась, обнаружила пропажу и обратилась в милицию.

Фигурант был задержан по горячим следам, когда вернулся на вокзал, чтобы уехать в направлении Бреста.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Также была установлена причастность мужчины к ряду аналогичных преступлений в Минске.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (г. Минска) РОСК, где действиям мужчины дадут правовую оценку.