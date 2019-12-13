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В Минске у продавца буфета на ж/д вокзале из сумочки украли 1000 долларов

13 декабря 2019 10:06
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Новости Беларуси. В Минске мужчина обворовал продавца круглосуточного буфета на ж/д вокзале, которая уснула на рабочем месте.  

По информации ГУВД Мингорисполкома, из дамской сумочки была похищена тысяча долларов США.  

Ночью продавец уснула на рабочем месте, а 37-летний мужчина похитил из сумки деньги, два блока сигарет и продукты. Женщина проснулась, обнаружила пропажу и обратилась в милицию.  

Фигурант был задержан по горячим следам, когда вернулся на вокзал, чтобы уехать в направлении Бреста.  

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Также была установлена причастность мужчины к ряду аналогичных преступлений в Минске.  

Материалы проверки переданы в Октябрьский (г. Минска) РОСК, где действиям мужчины дадут правовую оценку.  

В начале декабря в Минске женщина необычным способом украла из магазина шубу стоимостью в три тысячи долларов (читать далее).  

# Кража # происшествия

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