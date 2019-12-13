В Минске у продавца буфета на ж/д вокзале из сумочки украли 1000 долларов

Новости Беларуси. В Минске мужчина обворовал продавца круглосуточного буфета на ж/д вокзале, которая уснула на рабочем месте.
По информации ГУВД Мингорисполкома, из дамской сумочки была похищена тысяча долларов США.
Ночью продавец уснула на рабочем месте, а 37-летний мужчина похитил из сумки деньги, два блока сигарет и продукты. Женщина проснулась, обнаружила пропажу и обратилась в милицию.
Фигурант был задержан по горячим следам, когда вернулся на вокзал, чтобы уехать в направлении Бреста.
Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Также была установлена причастность мужчины к ряду аналогичных преступлений в Минске.
Материалы проверки переданы в Октябрьский (г. Минска) РОСК, где действиям мужчины дадут правовую оценку.
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