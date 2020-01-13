В Крупском районе столкнулись фура и BMW. Его водитель в реанимации

Новости Беларуси. В Крупском районе столкнулись BMW и фура.
По информации ГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром 13 января около городского поселка Бобр.
Лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль BMW и грузовик МАN с полуприцепом.
Новости Беларуси. В Крупском районе столкнулись BMW и фура.
По информации ГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром 13 января около городского поселка Бобр.
Лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль BMW и грузовик МАN с полуприцепом.
Фото: МЧС
Предварительно, 29-летний водитель легковушки был в утомленном состоянии, из-за чего выехал на встречку, где произошло столкновение.
В результате аварии пострадал водитель BMW. Он доставлен в реанимационное отделение больницы. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, а на автомобиле были летние шины.
Фото: МЧС
По факту аварии проводится проверка.
В минувшие выходные в Клецком районе микроавтобус столкнулся с фурой, один человек погиб – здесь подробнее.