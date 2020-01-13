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В Крупском районе столкнулись фура и BMW. Его водитель в реанимации

13 января 2020 15:37
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Новости Беларуси. В Крупском районе столкнулись BMW и фура.  

По информации ГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром 13 января около городского поселка Бобр.  

Лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль BMW и грузовик МАN с полуприцепом.  

В Крупском районе столкнулись фура и BMW. Его водитель в реанимации -1

Фото: МЧС  

Предварительно, 29-летний водитель легковушки был в утомленном состоянии, из-за чего выехал на встречку, где произошло столкновение.  

В результате аварии пострадал водитель BMW. Он доставлен в реанимационное отделение больницы. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, а на автомобиле были летние шины.  

В Крупском районе столкнулись фура и BMW. Его водитель в реанимации -4

Фото: МЧС  

По факту аварии проводится проверка.   

В минувшие выходные в Клецком районе микроавтобус столкнулся с фурой, один человек погиб – здесь подробнее.   

# Авария в Минской области # происшествия

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