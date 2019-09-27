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В Пинске девочка с собакой провалились в 3-метровую яму

27 сентября 2019 10:00
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Новости Беларуси. В Пинске девочка с собакой провалилась в трехметровую яму.  

По информации МВД, девочка Дарья пошла на прогулку с питомцем по кличке Лэйма. Школьница не заметила в темноте глубокую яму, которую вырыли для дренажной системы. Дарья вместе с собакой упали в яму. Ребенок пытался выбраться из нее своими силами, но не мог.  

Домой после службы возвращался командир взвода роты милиции Пинского отдела Департамента охраны капитан милиции Александр Швец. Он услышал крики о помощи. Мужчина спустился вниз и помог девочке выбраться наверх. Собаку достать сразу не удалось, потому что питомец проявлял признаки агрессии. Девочка позвала отца из дома, и спустя время английский бульдог был спасен.  

25 сентября родители Дарьи прибыли в отдел департамента и выразили слова благодарности за своевременно оказанную помощь и небезразличное отношение к людям, попавшим в беду.  

В сентябре в Жлобине рука 3-летнего ребёнка застряла в акустической колонке (читать далее).  

# Спасение # происшествия # Александр Швец

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