В Пинске девочка с собакой провалились в 3-метровую яму

Новости Беларуси. В Пинске девочка с собакой провалилась в трехметровую яму.

По информации МВД, девочка Дарья пошла на прогулку с питомцем по кличке Лэйма. Школьница не заметила в темноте глубокую яму, которую вырыли для дренажной системы. Дарья вместе с собакой упали в яму. Ребенок пытался выбраться из нее своими силами, но не мог.

Домой после службы возвращался командир взвода роты милиции Пинского отдела Департамента охраны капитан милиции Александр Швец. Он услышал крики о помощи. Мужчина спустился вниз и помог девочке выбраться наверх. Собаку достать сразу не удалось, потому что питомец проявлял признаки агрессии. Девочка позвала отца из дома, и спустя время английский бульдог был спасен.

25 сентября родители Дарьи прибыли в отдел департамента и выразили слова благодарности за своевременно оказанную помощь и небезразличное отношение к людям, попавшим в беду.