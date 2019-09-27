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В Смолевичах от удара током погиб 36-летний электромонтажник

27 сентября 2019 08:55
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели электромонтажника.

По информации Смолевичского райотдела СК, 19 сентября двое электромонтажников из Молодечно находились в командировке в Смолевичах. Мужчины ремонтировали оборудование в кабельном колодце.

В Смолевичах от удара током погиб 36-летний электромонтажник -1

Фото: СК Беларуси

В какой-то момент 36-летний мужчина получил поражение электрическим током, отчего скончался на месте происшествия. Его 31-летний коллега тоже травмировался и был госпитализирован.

В Смолевичах от удара током погиб 36-летний электромонтажник -4

Фото: СК Беларуси

Следователи провели мероприятия по установке всех обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 306 УК Республики Беларусь. Следователи продолжают допрашивать должностных лиц и проводить экспертизы.  

Недавно в Бресте обрушились строительные леса. В результате происшествия пострадали четверо рабочих (читать дальше).  

# Гибель рабочего # происшествия

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