В Смолевичах от удара током погиб 36-летний электромонтажник
Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели электромонтажника.
По информации Смолевичского райотдела СК, 19 сентября двое электромонтажников из Молодечно находились в командировке в Смолевичах. Мужчины ремонтировали оборудование в кабельном колодце.
В какой-то момент 36-летний мужчина получил поражение электрическим током, отчего скончался на месте происшествия. Его 31-летний коллега тоже травмировался и был госпитализирован.
Следователи провели мероприятия по установке всех обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 306 УК Республики Беларусь. Следователи продолжают допрашивать должностных лиц и проводить экспертизы.
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