В Смолевичах от удара током погиб 36-летний электромонтажник

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели электромонтажника. По информации Смолевичского райотдела СК, 19 сентября двое электромонтажников из Молодечно находились в командировке в Смолевичах. Мужчины ремонтировали оборудование в кабельном колодце.

Фото: СК Беларуси

В какой-то момент 36-летний мужчина получил поражение электрическим током, отчего скончался на месте происшествия. Его 31-летний коллега тоже травмировался и был госпитализирован.

Фото: СК Беларуси