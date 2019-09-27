В Новополоцке двое подростков ушли из больницы и пропали

Новости Беларуси. Новополоцкий ГОВД разыскивает двух несовершеннолетних парней.

По информации УВД Витебского облисполкома, молодые люди ушли 26 сентября из больницы в неизвестном направлении. 15-летний Ситдиков Вадим и 17-летний Куликовский Тахир предположительно были без обуви и одеты в красные футболки.