В Новополоцке двое подростков ушли из больницы и пропали

Новости Беларуси. Новополоцкий ГОВД разыскивает двух несовершеннолетних парней.
По информации УВД Витебского облисполкома, молодые люди ушли 26 сентября из больницы в неизвестном направлении. 15-летний Ситдиков Вадим и 17-летний Куликовский Тахир предположительно были без обуви и одеты в красные футболки.
Приметы Вадима: среднего телосложения, рост около 170 сантиметров, глаза карие, лицо округлое.
Приметы Тахира: худощавое телосложение, рост около 170 сантиметров, темные волосы.
Милиция просит сообщать информацию о местонахождении подростков по телефонам: 8 (233) 679-99-09 и 102.
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