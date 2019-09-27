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В Новополоцке двое подростков ушли из больницы и пропали

27 сентября 2019 07:48
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Новости Беларуси. Новополоцкий ГОВД разыскивает двух несовершеннолетних парней. 

По информации УВД Витебского облисполкома, молодые люди ушли 26 сентября из больницы в неизвестном направлении. 15-летний Ситдиков Вадим и 17-летний Куликовский Тахир предположительно были без обуви и одеты в красные футболки. 

В Новополоцке двое подростков ушли из больницы и пропали -1

Фото: t.me/uvd_vitebsk  

Приметы Вадима: среднего телосложения, рост около 170 сантиметров, глаза карие, лицо округлое.  

Приметы Тахира: худощавое телосложение, рост около 170 сантиметров, темные волосы.  

Милиция просит сообщать информацию о местонахождении подростков по телефонам: 8 (233) 679-99-09 и 102.  

«У нас радиоэфир, Instagram есть». Как ищут пропавших детей в Беларуси – здесь подробнее.   

# Пропавшие люди # происшествия # Куликовский Тахир # Ситдиков Вадим

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