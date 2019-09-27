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В Червенском районе Mazda насмерть сбила велосипедиста

27 сентября 2019 08:28
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Новости Беларуси. В Червенском районе на трассе М4 Mazda насмерть сбила велосипедиста. 

По информации МВД Беларуси, примерно в восемь часов вечера 26 сентября 29-летний водитель Mazda направлялся из Минска в Могилев. В какой-то момент водитель увидел посередине своей полосы велосипедиста, который ехал навстречу. Произошло столкновение. 

В Червенском районе Mazda насмерть сбила велосипедиста-1

Фото: МВД Беларуси 

Мужчина, который управлял велосипедом, не был обозначен световозвращающими элементами, его транспортное средство не было оборудовано фонарями. Велосипедист получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП.  

В Червенском районе Mazda насмерть сбила велосипедиста-4

Фото: МВД Беларуси 

Водитель легковушки и ее пассажиры не пострадали. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.   

Недавно в Червенском районе пьяный водитель сбил 6-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы (читать далее).  

# Авария в Минской области # происшествия

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