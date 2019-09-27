В Червенском районе Mazda насмерть сбила велосипедиста

Новости Беларуси. В Червенском районе на трассе М4 Mazda насмерть сбила велосипедиста. По информации МВД Беларуси, примерно в восемь часов вечера 26 сентября 29-летний водитель Mazda направлялся из Минска в Могилев. В какой-то момент водитель увидел посередине своей полосы велосипедиста, который ехал навстречу. Произошло столкновение.

Фото: МВД Беларуси

Мужчина, который управлял велосипедом, не был обозначен световозвращающими элементами, его транспортное средство не было оборудовано фонарями. Велосипедист получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП.

Фото: МВД Беларуси