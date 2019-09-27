В Червенском районе Mazda насмерть сбила велосипедиста
Новости Беларуси. В Червенском районе на трассе М4 Mazda насмерть сбила велосипедиста.
По информации МВД Беларуси, примерно в восемь часов вечера 26 сентября 29-летний водитель Mazda направлялся из Минска в Могилев. В какой-то момент водитель увидел посередине своей полосы велосипедиста, который ехал навстречу. Произошло столкновение.
Мужчина, который управлял велосипедом, не был обозначен световозвращающими элементами, его транспортное средство не было оборудовано фонарями. Велосипедист получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП.
Водитель легковушки и ее пассажиры не пострадали. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.
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