В Пинске девочка помогала маме на кухне и получила ожоги

Новости Беларуси. В Пинске ребенок помогал маме на кухне и получил ожоги.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 22 мая. Спасатели получили сообщение о госпитализации девочки с ожогами 1-2 степени.

В момент происшествия в квартире находились все жильцы – хозяйка квартиры, ее сын с женой и внучка.

Девочка учится в пятом классе – она помогала маме на кухне. На ребенке загорелась одежда во время разогрева пищи на газовой плите. Ученица получила ожоги.

Загорание потушили родители. Девочка госпитализирована. Имущество в квартире не пострадало.