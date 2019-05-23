В Пинске девочка помогала маме на кухне и получила ожоги

Новости Беларуси. В Пинске ребенок помогал маме на кухне и получил ожоги.
По информации МЧС, происшествие случилось вечером 22 мая. Спасатели получили сообщение о госпитализации девочки с ожогами 1-2 степени.
В момент происшествия в квартире находились все жильцы – хозяйка квартиры, ее сын с женой и внучка.
Девочка учится в пятом классе – она помогала маме на кухне. На ребенке загорелась одежда во время разогрева пищи на газовой плите. Ученица получила ожоги.
Загорание потушили родители. Девочка госпитализирована. Имущество в квартире не пострадало.
В середине мая в Минске загорелась квартира, пока хозяин принимал ванну (читать далее).