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В Пинске девочка помогала маме на кухне и получила ожоги

23 мая 2019 07:39
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Новости Беларуси. В Пинске ребенок помогал маме на кухне и получил ожоги.  

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 22 мая. Спасатели получили сообщение о госпитализации девочки с ожогами 1-2 степени.  

В момент происшествия в квартире находились все жильцы – хозяйка квартиры, ее сын с женой и внучка.  

Девочка учится в пятом классе – она помогала маме на кухне. На ребенке загорелась одежда во время разогрева пищи на газовой плите. Ученица получила ожоги.  

Загорание потушили родители. Девочка госпитализирована. Имущество в квартире не пострадало.  

В середине мая в Минске загорелась квартира, пока хозяин принимал ванну (читать далее).  

# Пожар # происшествия

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