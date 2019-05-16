В Минске загорелась квартира, пока хозяин принимал ванну

Новости Беларуси. 16 мая около пяти часов утра в Минске загорелась квартира в трёхэтажном доме по улице Розы Люксембург. По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие на вызов спасатели обнаружили открытое горение в однокомнатной квартире на первом этаже.

Фото: Минское ГУМЧС

53-летний хозяин квартиры был обнаружен в ванной в бессознательном состоянии. Мужчину вынесли наружу и передали медикам, которые госпитализировали спасённого с диагнозом «отравление продуктами горения».

Фото: Минское ГУМЧС

Упоминается, что гражданин проживает с матерью, однако женщина последние несколько дней проходит лечение в больнице. Пожаром повреждены имущество, оконный блок, закопчена квартира.

Фото: Минское ГУМЧС