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В Минске загорелась квартира, пока хозяин принимал ванну

16 мая 2019 07:55
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Новости Беларуси. 16 мая около пяти часов утра в Минске загорелась квартира в трёхэтажном доме по улице Розы Люксембург.  

По сведениям Минского ГУМЧС, прибывшие на вызов спасатели обнаружили открытое горение в однокомнатной квартире на первом этаже.  

В Минске загорелась квартира, пока хозяин принимал ванну-1

Фото: Минское ГУМЧС  

53-летний хозяин квартиры был обнаружен в ванной в бессознательном состоянии. Мужчину вынесли наружу и передали медикам, которые госпитализировали спасённого с диагнозом «отравление продуктами горения».  

В Минске загорелась квартира, пока хозяин принимал ванну-4

Фото: Минское ГУМЧС  

Упоминается, что гражданин проживает с матерью, однако женщина последние несколько дней проходит лечение в больнице.  

Пожаром повреждены имущество, оконный блок, закопчена квартира.  

В Минске загорелась квартира, пока хозяин принимал ванну-7

Фото: Минское ГУМЧС  

Устанавливается причина загорания. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.  

На неделе в Копыле горел подвал пятиэтажки. 

Из огня был спасён один человек – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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