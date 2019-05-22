Электровоз насмерть сбил пятиклассника в Молодечненском районе

Новости Беларуси. Трагедия в Молодечненском районе. Утром 22 мая на железнодорожной станции Уша электропоезд сбил школьника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как сообщили в управлении внутренних дел облисполкома, пятиклассник – житель села Кончаны – направлялся на занятия. При переходе железнодорожных путей в надлежащем месте он пропустил пассажирский поезд, но не заметил электровоз, двигавшийся во встречном направлении.

Несмотря на экстренное торможение, трагедии избежать не удалось, мальчик погиб на месте. Проводится проверка.