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Электровоз насмерть сбил пятиклассника в Молодечненском районе

22 мая 2019 16:39
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Новости Беларуси. Трагедия в Молодечненском районе. Утром 22 мая на железнодорожной станции Уша электропоезд сбил школьника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Электровоз насмерть сбил пятиклассника в Молодечненском районе-1

Как сообщили в управлении внутренних дел облисполкома, пятиклассник – житель села Кончаны – направлялся на занятия. При переходе железнодорожных путей в надлежащем месте он пропустил пассажирский поезд, но не заметил электровоз, двигавшийся во встречном направлении.

Несмотря на экстренное торможение, трагедии избежать не удалось, мальчик погиб на месте. Проводится проверка.

Электровоз насмерть сбил пятиклассника в Молодечненском районе-4

# Гибель детей # происшествия # Фотофакт

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