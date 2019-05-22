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На мосту в Минской области просела железобетонная плита

22 мая 2019 17:23
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Новости Беларуси. Проход и проезд запрещен. Опасный мост между деревнями Полядки Червенского и Погулянка Березинского районов закрыли для движения. Сейчас ведутся восстановительные работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На мосту в Минской области просела железобетонная плита-1

Известно, что на мосту произошло проседание одной железобетонной плиты. Остальные имеют явные признаки нарушения: арматура пострадала от коррозии, частично разрушен верхний слой бетона.

Мост используется для сезонного перемещения сельскохозяйственной техники. Жизнедеятельность населения Червенского и Березинского районов не нарушена. Проезд осуществляется через трассу Минск – Могилев.

Просела железобетонная плита, частично разрушен верхний слой бетона. В Червенском районе повреждён мост

На мосту в Минской области просела железобетонная плита-4

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # происшествия # Фотофакт

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