Десятилетний ребенок попал под машину на парковке в Минске

Новости Беларуси. Десятилетний ребенок попал под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария произошла на улице Казимировской на стоянке одного из торговых центров. Водитель в поисках свободного места не увидел ребенка, который выскочил из-за припаркованных машин. Пострадавший госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Оксана Мехедко, инспектор по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Зачастую сами пешеходы из-за своей невнимательности и спешки попадают в дорожно-транспортные происшествия, переходя проезжую часть в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора либо выбегая на дорогу из-за стоящих транспортных средств.

Из-за частых дорожных происшествий с участием пешеходов сотрудники ГАИ регулярно проводят рейды. Только с начала года в столице произошло более 80 аварий с участием пешеходов.