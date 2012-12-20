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В Пинске 20-летний пациент выколол врачу глаз

20 декабря 2012 06:40
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Новости Беларуси. Инцидент произошел 17 декабря в Пинской центральной больнице.

Нетрезвого 20-летнего парня с разбитой головой в медицинское учреждение привезли родители, к слову, тоже пьяные. После того, как молодому человеку были наложены швы, он стал размазывать по стене свою кровь. Доктор сделал ему замечание. После этого «благодарный» пациент напал на медика и ударил острым предметом в глаз.

Как сообщает TUT.BY, состояние медика удовлетворительное, однако неизвестно, будет ли его глаз видеть после лечения.

Виктор Осочук, главный врач больницы:
Если оценить состояние доктора медицинскими словами – то его можно назвать «удовлетворительным». Но будет ли его глаз после лечения видеть – это еще большой вопрос. Возможно, что и нет.

# происшествия # Нападение

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