В Пинске 20-летний пациент выколол врачу глаз

Новости Беларуси. Инцидент произошел 17 декабря в Пинской центральной больнице.

Нетрезвого 20-летнего парня с разбитой головой в медицинское учреждение привезли родители, к слову, тоже пьяные. После того, как молодому человеку были наложены швы, он стал размазывать по стене свою кровь. Доктор сделал ему замечание. После этого «благодарный» пациент напал на медика и ударил острым предметом в глаз.

Как сообщает TUT.BY, состояние медика удовлетворительное, однако неизвестно, будет ли его глаз видеть после лечения.

Виктор Осочук, главный врач больницы:

Если оценить состояние доктора медицинскими словами – то его можно назвать «удовлетворительным». Но будет ли его глаз после лечения видеть – это еще большой вопрос. Возможно, что и нет.