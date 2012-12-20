Морозы в России: на Камчатке и в Магаданской области – до минус 50. В стране погибло более 50 человек

Новости России. В России аномальные для декабря морозы и снегопады не покидают Дальний Восток. На Камчатке и в Магаданской области – до минус 50.

Холодно и в Хабаровском крае. В административном центре региона за последние сутки произошли несколько крупных коммунальных аварий. Открывают пункты обогрева и питания для нуждающихся.

Не спешат покидать морозы и столицу. Там столбик термометра застыл на отметке минус 15-17 градусов, по области – до 19 ниже нуля.

Жертвами холодов, по последним данным, стали свыше 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.