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Морозы в России: на Камчатке и в Магаданской области – до минус 50. В стране погибло более 50 человек

20 декабря 2012 06:38
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Новости России. В России аномальные для декабря морозы и снегопады не покидают Дальний Восток. На Камчатке и в Магаданской области – до минус 50.

Холодно и в Хабаровском крае. В административном центре региона за последние сутки произошли несколько крупных коммунальных аварий. Открывают пункты обогрева и питания для нуждающихся.

Не спешат покидать морозы и столицу. Там столбик термометра застыл на отметке минус 15-17 градусов, по области – до 19 ниже нуля.

Жертвами холодов, по последним данным, стали свыше 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Погода

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