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Бунт в мексиканской тюрьме. 22 человека погибли

20 декабря 2012 06:36
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Новости Мексики. ЧП произошло на севере Мексики в штате Дуранго. 11 заключенных и 6 охранников стали жертвами попытки организации мятежа в тюрьме в городе Гомес-Паласио.

Заключенные устроили бунт. Охрана тюрьмы вступила в жесткое противоборство с зачинщиками, что и стало причиной жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Обновлено 20 декабря 2012 года

В Мексике возросло число погибших при попытке массового бегства из тюрьмы на севере страны. По новым данным, в списке по меньшей мере 22 фамилии: 13 заключенных и девять охранников. Количество раненных уточняется.

# происшествия # Массовые беспорядки # Криминал

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