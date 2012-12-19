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В России за сутки 21 человек погиб в результате сильных морозов

19 декабря 2012 11:29
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Новости России. В России за сутки от морозов погиб 21 человек. Больше всего от низкой температуры страдают жители Челябинской и Кемеровской областей. Всего же в печальном списке с начала зимы свыше 45 человек, около 500 - получили серьезные обморожения.

Сильные морозы держатся на территории России неделю. По словам метеорологов, таких многодневных низких температур в декабре не наблюдалось более 70 лет. Во многих регионах отменены занятия в школах. Из-за опасения замерзания топлива в дальние деревни не ходят  междугородние автобусные рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Морозы

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