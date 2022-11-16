В Пинске 11-летний сын помог отцу избить и расстрелять гостей

Как сообщает УСК по Брестской области, 5 июля 33-летний обвиняемый пригласил знакомых, чтобы совместно употребить спиртные напитки. В ходе застолья возник конфликт, после чего пинчанин избил 37-летнего гостя. Было нанесено не менее 18 ударов по голове и телу. Поддержать отца захотел 11-летний мальчик, он ударил потерпевшего около 40 раз.

Далее хозяин дома взялся за пневматическое оружие, а сын принёс патроны. С близкого расстояния было сделано несколько выстрелов по гостям. Когда они потеряли сознание, гражданин обратился в скорую помощь. До приезда медиков и милиционеров пинчанин попробовал скрыть следы преступления и пытался убедить пострадавших взять вину на себя. Но мужчину всё равно задержали.

В ходе расследования было изучено место правонарушения, изъяты оружие, пули и записи камер видеонаблюдения, которые установлены в доме обвиняемого. На кадрах запечатлены избиение, расстрел и помощь ребёнка отцу в совершении противоправных действий. Потерпевшими являются жители Полесья, они получили тяжёлые и опасные для жизни травмы, потеряли много крови.