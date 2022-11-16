В Пинске 11-летний сын помог отцу избить и расстрелять гостей
Новости Беларуси. Житель Пинска избил двух гостей и расстрелял их из пневматической винтовки. Патроны мужчине подносил 11-летний сын.
Как сообщает УСК по Брестской области, 5 июля 33-летний обвиняемый пригласил знакомых, чтобы совместно употребить спиртные напитки. В ходе застолья возник конфликт, после чего пинчанин избил 37-летнего гостя. Было нанесено не менее 18 ударов по голове и телу. Поддержать отца захотел 11-летний мальчик, он ударил потерпевшего около 40 раз.
Фото: УСК по Брестской области
Далее хозяин дома взялся за пневматическое оружие, а сын принёс патроны. С близкого расстояния было сделано несколько выстрелов по гостям. Когда они потеряли сознание, гражданин обратился в скорую помощь. До приезда медиков и милиционеров пинчанин попробовал скрыть следы преступления и пытался убедить пострадавших взять вину на себя. Но мужчину всё равно задержали.
В ходе расследования было изучено место правонарушения, изъяты оружие, пули и записи камер видеонаблюдения, которые установлены в доме обвиняемого. На кадрах запечатлены избиение, расстрел и помощь ребёнка отцу в совершении противоправных действий. Потерпевшими являются жители Полесья, они получили тяжёлые и опасные для жизни травмы, потеряли много крови.
Фото: УСК по Брестской области
Задержанный вину не признал, противодействовал следствию, оказывал психологическое давление на пострадавших. Выяснилось, что ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности, является приверженцем традиций бандитов 1990-х, поддерживал тесные контакты с представителями криминального мира. Произошедшие 5 июля события были нужны для поддержания «авторитета».
Пинчанину предъявлены обвинения по статьям «Покушение на убийство двух лиц, с особой жестокостью, группой лиц» и «Вовлечение заведомо несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления». Мужчина содержится под стражей. Сын обвиняемого не достиг возраста наступления уголовной ответственности, но за ним теперь будут присматривать компетентные органы.
Фото: УСК по Брестской области
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