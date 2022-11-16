Прямой эфир

«За деньги пригласил 14-летнюю девочку и её подругу-одногодку в лесополосу». В Мозыре задержан педофил

16 ноября 2022 10:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники наркоконтроля задержали 39-летнего жителя Мозыря по подозрению в педофилии. Мужчина за деньги развращал детей и рассылал их интимные фото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своих жертв подозреваемый находил в интернете, вступал с ними в переписку, некоторые соглашались на встречу. Правоохранителям известно о 13 пострадавших. Подробности одного из эпизодов рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

«За деньги пригласил 14-летнюю девочку и её подругу-одногодку в лесополосу». В Мозыре задержан педофил-1

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Фигурант за деньги пригласил 14-летнюю девочку и ее подругу-одногодку в лесополосу недалеко от города, где совершил развратные действия. Позже он заплатил одной из них за серию интимных фото. Когда мужчина снова позвал девочек в лес и получил отказ, он распространил снимки среди их знакомых. Также фигурант вел интимную переписку с другими несовершеннолетними.

«За деньги пригласил 14-летнюю девочку и её подругу-одногодку в лесополосу». В Мозыре задержан педофил-4

Возбуждены уголовные дела за изготовление и распространение порнографических материалов с несовершеннолетними, а также понуждение к действиям сексуального характера. После задержания выяснилось, что мужчина – активный пользователь экстремистских Telegram-каналов.

# Педофилия # происшествия # Виталий Пристромов # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Два ДТП со смертельным исходом: в Минской области сбили пешехода без фликера и пенсионерку
15 ноября 2022 15:54

Два ДТП со смертельным исходом: в Минской области сбили пешехода без фликера и пенсионерку

Под Солигорском перевернулся Peugeot – пострадал водитель
14 ноября 2022 13:45

Под Солигорском перевернулся Peugeot – пострадал водитель

Крупную партию мефедрона изъяли у жителя Минского района. Общий вес «товара» составил более 3 кг
09 ноября 2022 13:44

Крупную партию мефедрона изъяли у жителя Минского района. Общий вес «товара» составил более 3 кг