«За деньги пригласил 14-летнюю девочку и её подругу-одногодку в лесополосу». В Мозыре задержан педофил
Новости Беларуси. Сотрудники наркоконтроля задержали 39-летнего жителя Мозыря по подозрению в педофилии. Мужчина за деньги развращал детей и рассылал их интимные фото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своих жертв подозреваемый находил в интернете, вступал с ними в переписку, некоторые соглашались на встречу. Правоохранителям известно о 13 пострадавших. Подробности одного из эпизодов рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Фигурант за деньги пригласил 14-летнюю девочку и ее подругу-одногодку в лесополосу недалеко от города, где совершил развратные действия. Позже он заплатил одной из них за серию интимных фото. Когда мужчина снова позвал девочек в лес и получил отказ, он распространил снимки среди их знакомых. Также фигурант вел интимную переписку с другими несовершеннолетними.
Возбуждены уголовные дела за изготовление и распространение порнографических материалов с несовершеннолетними, а также понуждение к действиям сексуального характера. После задержания выяснилось, что мужчина – активный пользователь экстремистских Telegram-каналов.