«За деньги пригласил 14-летнюю девочку и её подругу-одногодку в лесополосу». В Мозыре задержан педофил

Новости Беларуси. Сотрудники наркоконтроля задержали 39-летнего жителя Мозыря по подозрению в педофилии. Мужчина за деньги развращал детей и рассылал их интимные фото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своих жертв подозреваемый находил в интернете, вступал с ними в переписку, некоторые соглашались на встречу. Правоохранителям известно о 13 пострадавших. Подробности одного из эпизодов рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.