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Трёх коллекторов наркомаркета задержали в Гомельской области. Один из них жестоко наказал провинившегося курьера

05 ноября 2022 10:42
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Новости Беларуси. В Гомельской области задержаны три коллектора наркомаркета. Подозреваемые – учащиеся Мозырского колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Младший из задержанных взял «заказ» от интернет-наркомаркета на избиение провинившегося курьера, который приворовывал психотропы.

Трёх коллекторов наркомаркета задержали в Гомельской области. Один из них жестоко наказал провинившегося курьера-1

37-летнего жителя Добруша заманили в лес, жестоко избили, нанесли ожоги, выстрелили из пневматического пистолета в голову, заставили извиняться на камеру. Видео готовили для отчета заказчику.

О пациенте с травмами криминального характера в РОВД сообщили из больницы. Сам пострадавший объяснил, что, мол, его беспричинно избили неизвестные.

Трёх коллекторов наркомаркета задержали в Гомельской области. Один из них жестоко наказал провинившегося курьера-4

Виктор Прокопенко, начальник отдела УУР УВД Гомельского облисполкома:
В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц. Кроме того, вышибалы будут расцениваться как полноценные участники организованной преступной группы, занимающейся наркоторговлей. Речь идет о квалификации по статье 328 Уголовного кодекса «Незаконный оборот наркотических средств», которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

С начала года в Беларуси задержан 31 коллектор наркомаркета. Жертвам они наносили серьезные увечья, некоторых делали инвалидами.

Подробности громкого дела и интервью с одним из фигурантов смотрите в нашей итоговой программе «Неделя» 6 ноября в 19:30.

# Наркотики # происшествия # Виктор Прокопенко # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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