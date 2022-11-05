Трёх коллекторов наркомаркета задержали в Гомельской области. Один из них жестоко наказал провинившегося курьера

Новости Беларуси. В Гомельской области задержаны три коллектора наркомаркета. Подозреваемые – учащиеся Мозырского колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Младший из задержанных взял «заказ» от интернет-наркомаркета на избиение провинившегося курьера, который приворовывал психотропы.

О пациенте с травмами криминального характера в РОВД сообщили из больницы. Сам пострадавший объяснил, что, мол, его беспричинно избили неизвестные.

37-летнего жителя Добруша заманили в лес, жестоко избили, нанесли ожоги, выстрелили из пневматического пистолета в голову, заставили извиняться на камеру. Видео готовили для отчета заказчику.

Виктор Прокопенко, начальник отдела УУР УВД Гомельского облисполкома:

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц. Кроме того, вышибалы будут расцениваться как полноценные участники организованной преступной группы, занимающейся наркоторговлей. Речь идет о квалификации по статье 328 Уголовного кодекса «Незаконный оборот наркотических средств», которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

С начала года в Беларуси задержан 31 коллектор наркомаркета. Жертвам они наносили серьезные увечья, некоторых делали инвалидами.