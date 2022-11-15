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Два ДТП со смертельным исходом: в Минской области сбили пешехода без фликера и пенсионерку

15 ноября 2022 15:54
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Новости Беларуси. В Минском районе в результате ДТП погиб пешеход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два ДТП со смертельным исходом: в Минской области сбили пешехода без фликера и пенсионерку-1

31-летний житель Пуховичского района, управляя автомобилем Honda, совершил наезд на 56-летнего минчанина, который переходил дорогу в неположенном месте. Происшествие случилось на 12-м километре автодороги Р23 Минск – Микашевичи. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Известно, что он не был обозначен световозвращающими элементами. Также установлено, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Два ДТП со смертельным исходом: в Минской области сбили пешехода без фликера и пенсионерку-4

А на Слуцкой трассе насмерть сбита пенсионерка – следователи уточняют детали ДТП. По предварительной информации, на 39-м километре Слуцкой трассы (вблизи деревни Дещенка) под колеса автомобиля Volkswagen попала 80-летняя женщина-пешеход. Происшествие случилось около 8 утра. От полученных травм женщина скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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