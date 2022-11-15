Два ДТП со смертельным исходом: в Минской области сбили пешехода без фликера и пенсионерку

31-летний житель Пуховичского района, управляя автомобилем Honda, совершил наезд на 56-летнего минчанина, который переходил дорогу в неположенном месте. Происшествие случилось на 12-м километре автодороги Р23 Минск – Микашевичи. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Известно, что он не был обозначен световозвращающими элементами. Также установлено, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.