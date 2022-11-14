Под Солигорском перевернулся Peugeot – пострадал водитель

Происшествие случилось вблизи деревни Чепели. В МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля, однако после прибытия спасателей информация не подтвердилась. Как оказалось, авто съехало в кювет и перевернулось. Машину сразу стабилизировали. А пострадавшего водителя доставили в медучреждение.