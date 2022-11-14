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Под Солигорском перевернулся Peugeot – пострадал водитель

14 ноября 2022 13:45
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Новости Беларуси. В Солигорском районе перевернулся Peugeot – водителю потребовалась помощь спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Солигорском перевернулся Peugeot – пострадал водитель-1

Происшествие случилось вблизи деревни Чепели. В МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля, однако после прибытия спасателей информация не подтвердилась. Как оказалось, авто съехало в кювет и перевернулось. Машину сразу стабилизировали. А пострадавшего водителя доставили в медучреждение.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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