В Петриковском районе Renauit насмерть сбил 49-летнего пешехода

Новости Беларуси. В Петриковском районе в результате ДТП погиб пешеход.

По информации УСК по Гомельской области, авария произошла вечером 27 января. За рулем Renauit находился 34-летний мужчина, который совершил наезд на 49-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте аварии.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначен ряд экспертиз.

Правоохранители разыскивают очевидцев ДТП. Людей, обладающих информацией, просят обратиться по телефонам (8-02350) 5-44-63 или (8-0232) 36-37-46.

На минувших выходных при столкновении легковушки и грузовика погибли многодетная мать и два ребенка.