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В Минске бетонщик погиб после падения с 6-го этажа строящегося здания

29 января 2018 14:09
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Новости Беларуси. В воскресенье 28 января в столице Беларуси погиб строитель. Мужчина упал с шестого этажа строящегося здания.

По данным УСК по Минску, 39-летний погибший был плотником-бетонщиком и проводил работы у края площадки. Перед началом работы мужчина прошёл инструктаж. С собой у строителя был страховочный пояс для закрепления к тросу, а на голове была надета каска.

В Минске бетонщик погиб после падения с 6-го этажа строящегося здания-1

Фото: УСК по Минску

Устанавливаются обстоятельства трагедии. Назначен ряд экспертиз.

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по г. Минску:
Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются работники и должностные лица организации-застройщика и подрядчика, в которой был трудоустроен плотник-бетонщик, изучается служебная документация. 

По словам коллег, погибший отмечал, что плохо себя чувствует – здесь подробнее.

# происшествия # Гибель рабочего # Марина Дранькова

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