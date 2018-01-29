В Минске бетонщик погиб после падения с 6-го этажа строящегося здания

Новости Беларуси. В воскресенье 28 января в столице Беларуси погиб строитель. Мужчина упал с шестого этажа строящегося здания.
По данным УСК по Минску, 39-летний погибший был плотником-бетонщиком и проводил работы у края площадки. Перед началом работы мужчина прошёл инструктаж. С собой у строителя был страховочный пояс для закрепления к тросу, а на голове была надета каска.
Устанавливаются обстоятельства трагедии. Назначен ряд экспертиз.
Марина Дранькова, официальный представитель УСК по г. Минску:
Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются работники и должностные лица организации-застройщика и подрядчика, в которой был трудоустроен плотник-бетонщик, изучается служебная документация.
По словам коллег, погибший отмечал, что плохо себя чувствует – здесь подробнее.