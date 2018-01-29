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Белоног: погибшая женщина-водитель имела 3-летний стаж управления автомобилем. Подробности страшной аварии под Воложином

29 января 2018 14:34
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Новости Беларуси. Две детские души, загубленные на дороге. Страшная авария в Воложинском районе: при столкновении легковушки и большегруза с прицепом погибли три человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди них – двое детей: 12-летний мальчик и 10-летняя девочка. На тот свет отправилась и их мать: именно она управляла автомобилем.

Белоног: погибшая женщина-водитель имела 3-летний стаж управления автомобилем. Подробности страшной аварии под Воложином-1

Вечер, мокрая и скользкая дорога. На 62 километре трассы Минск-Ошмяны – граница Литвы – легковушка выходит на обгон. Увидев большегруз, водитель принимает решение вернуться в полосу, однако машину заносит, она попадает под большегруз с прицепом.

Белоног: погибшая женщина-водитель имела 3-летний стаж управления автомобилем. Подробности страшной аварии под Воложином-3

Одно мгновение: удар, скрип металла. Дети, находилась машине, а их было четверо – скорее всего даже не успели понять, что происходит. А вот сердце женщины сжалось от ужаса: столкновения не избежать. Все, смерть.

Белоног: погибшая женщина-водитель имела 3-летний стаж управления автомобилем. Подробности страшной аварии под Воложином-5

Те, кто двигались мимо, увидели страшную картину: «извращенный» хребет машины, разбросанные вещи, которыми пользовались еще недавно живые люди.

Белоног: погибшая женщина-водитель имела 3-летний стаж управления автомобилем. Подробности страшной аварии под Воложином-8

Ирина Сапунова, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:
35-летняя женщина-водитель выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автопоездом под управлением 26-летнего водителя. Водитель и пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности. Пострадавшие малолетние пассажиры находились в автокреслах.

Белоног: погибшая женщина-водитель имела 3-летний стаж управления автомобилем. Подробности страшной аварии под Воложином-11

Очевидно, что еще двух детей – девочек 2012 и 2014-го годов рождения спасло то, что они были пристегнуты в детских креслах. Сейчас они в больнице. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, чтобы дать ответ на вопрос: возможно ли было избежать этого кошмара?

Белоног: погибшая женщина-водитель имела 3-летний стаж управления автомобилем. Подробности страшной аварии под Воложином-13

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
Следствием с участием экспертов проведён осмотр места происшествия. Зафиксированы следы, изъяты предметы и иные вещественные доказательства. По результатам проверочных мероприятий, Воложинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего по неосторожности смерть трех человек. 

Белоног: погибшая женщина-водитель имела 3-летний стаж управления автомобилем. Подробности страшной аварии под Воложином-15

Известно, что погибшая женщина-водитель имела 3-летний стаж управления автомобилем. Машина была оснащена демисезонными шинами.

Белоног: погибшая женщина-водитель имела 3-летний стаж управления автомобилем. Подробности страшной аварии под Воложином-17

Сотрудники ГАИ не устают предупреждать: пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Особенно внимательными надо быть в период неблагоприятных погодных условий. Большая скорость, неоправданный выезд на обгон, и все – трагедии на избежать. Кровь, слезы, оборвавшиеся жизни. Не слишком ли большая цена рискованного маневра? 

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Татьяна Белоног # Ирина Сапунова

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