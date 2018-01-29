Белоног: погибшая женщина-водитель имела 3-летний стаж управления автомобилем. Подробности страшной аварии под Воложином

Новости Беларуси. Две детские души, загубленные на дороге. Страшная авария в Воложинском районе: при столкновении легковушки и большегруза с прицепом погибли три человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них – двое детей: 12-летний мальчик и 10-летняя девочка. На тот свет отправилась и их мать: именно она управляла автомобилем.

Вечер, мокрая и скользкая дорога. На 62 километре трассы Минск-Ошмяны – граница Литвы – легковушка выходит на обгон. Увидев большегруз, водитель принимает решение вернуться в полосу, однако машину заносит, она попадает под большегруз с прицепом.

Одно мгновение: удар, скрип металла. Дети, находилась машине, а их было четверо – скорее всего даже не успели понять, что происходит. А вот сердце женщины сжалось от ужаса: столкновения не избежать. Все, смерть.

Те, кто двигались мимо, увидели страшную картину: «извращенный» хребет машины, разбросанные вещи, которыми пользовались еще недавно живые люди.

Ирина Сапунова, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:

35-летняя женщина-водитель выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автопоездом под управлением 26-летнего водителя. Водитель и пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности. Пострадавшие малолетние пассажиры находились в автокреслах.

Очевидно, что еще двух детей – девочек 2012 и 2014-го годов рождения спасло то, что они были пристегнуты в детских креслах. Сейчас они в больнице. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, чтобы дать ответ на вопрос: возможно ли было избежать этого кошмара?

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

Следствием с участием экспертов проведён осмотр места происшествия. Зафиксированы следы, изъяты предметы и иные вещественные доказательства. По результатам проверочных мероприятий, Воложинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего по неосторожности смерть трех человек.

Известно, что погибшая женщина-водитель имела 3-летний стаж управления автомобилем. Машина была оснащена демисезонными шинами.