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В Узденском районе загорелась молочно-товарная ферма, внутри которой находились сотрудники и более 180 животных

29 января 2018 14:43
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Новости Беларуси. ЧП в Узденском районе. 186 коров спасли во время пожара на молочно-товарной ферме в деревне Пырашево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Узденском районе загорелась молочно-товарная ферма, внутри которой находились сотрудники и более 180 животных -1

Огонь заметили местные жители, которые и вызвали МЧС. Специалисты вывели напуганных животных, локализовали огонь. На момент происшествия на ферме были и два ее сотрудника, но они самостоятельно покинули помещения. Им помощь не понадобилась.

В Узденском районе загорелась молочно-товарная ферма, внутри которой находились сотрудники и более 180 животных -3

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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