В Узденском районе загорелась молочно-товарная ферма, внутри которой находились сотрудники и более 180 животных

Новости Беларуси. ЧП в Узденском районе. 186 коров спасли во время пожара на молочно-товарной ферме в деревне Пырашево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Огонь заметили местные жители, которые и вызвали МЧС. Специалисты вывели напуганных животных, локализовали огонь. На момент происшествия на ферме были и два ее сотрудника, но они самостоятельно покинули помещения. Им помощь не понадобилась.