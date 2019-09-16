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Из школы в Минске были эвакуированы более 1300 человек

16 сентября 2019 09:31
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Новости Беларуси. 16 сентября около десяти утра в Минске из-за короткого замыкания проводилась эвакуация школы. 

По сведениям Минского ГУМЧС, в здании сработала пожарная сигнализация, которая оповестила спасателей о возможном происшествии. Из школы были эвакуированы 1250 детей и 100 работников школы. В инциденте никто не пострадал.

Из школы в Минске были эвакуированы более 1300 человек-1

Фото: Минское ГУМЧС

Прибывшие подразделения МЧС выяснили, что на первом этаже трёхэтажного здания оплавилась изоляция электропроводки в электрощитовой.

Из школы в Минске были эвакуированы более 1300 человек-4

Фото: Минское ГУМЧС

Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей – огонь погас сам. Предполагаемая причина оплавления изоляции электропроводки – короткое замыкание.

Из школы в Минске были эвакуированы более 1300 человек-7

Фото: Минское ГУМЧС

На прошлой неделе в Ляховичах горел спортзал колледжа.

Проводилась эвакуация 92 человек – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

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