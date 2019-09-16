Из школы в Минске были эвакуированы более 1300 человек
Новости Беларуси. 16 сентября около десяти утра в Минске из-за короткого замыкания проводилась эвакуация школы.
По сведениям Минского ГУМЧС, в здании сработала пожарная сигнализация, которая оповестила спасателей о возможном происшествии. Из школы были эвакуированы 1250 детей и 100 работников школы. В инциденте никто не пострадал.
Прибывшие подразделения МЧС выяснили, что на первом этаже трёхэтажного здания оплавилась изоляция электропроводки в электрощитовой.
Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей – огонь погас сам. Предполагаемая причина оплавления изоляции электропроводки – короткое замыкание.
На прошлой неделе в Ляховичах горел спортзал колледжа.
Проводилась эвакуация 92 человек – подробнее здесь.