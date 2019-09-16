Из школы в Минске были эвакуированы более 1300 человек

Новости Беларуси. 16 сентября около десяти утра в Минске из-за короткого замыкания проводилась эвакуация школы.

По сведениям Минского ГУМЧС, в здании сработала пожарная сигнализация, которая оповестила спасателей о возможном происшествии. Из школы были эвакуированы 1250 детей и 100 работников школы. В инциденте никто не пострадал.